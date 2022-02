"Extrem" und "radikal": Ferrari will mit neuem F1-75 wieder angreifen

Do, 17.02.2022, 17.20 Uhr

Angriff auf Mercedes und Co.: Ferrari hat seinen neuen Boliden in einer Online-Show vorgestellt. Der neue F1-75 ist wie gewohnt in rot gehalten, weist aber auch markante schwarze Elemente an Front- und Heckflügel auf.