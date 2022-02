Die unter Dopingverdacht stehende 15-jährige russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa Walijewa startet trotz des Wirbels am Donnerstag in der Kür als Favoritin.

New York/Peking. In der Doping-Affäre um Eiskunstlaufstar Kamila Walijewa gibt es es neue Details. Laut New York Times wurden drei Substanzen gefunden.