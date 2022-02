"Die Wunschvorstellung": Geisenberger erhält begeisterten Empfang

So, 13.02.2022, 07.38 Uhr

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist nach ihren Glanzleistungen in Peking zurück in Deutschland. Die deutsche Winter-Rekordolympionikin erhielt in München einen begeisterten Empfang - mit Blasmusik und Hund.