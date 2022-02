NFL-Fan Nagelsmann: "Werde vor Super Bowl etwas vorschlafen"

Fr, 11.02.2022, 14.35 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der diesjährige Super Bowl statt. Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist bekennender NFL-Fan und wird das Spiel verfolgen. Bei den letzten Endspielen der NFL hatte es der Trainer immer nur bis zur Halbzeit geschafft. Vorfreude auch die NFL-Spiele in München hat Nagelsmnn erst, wenn er die Karten in den Händen hält.