NHL: Draisaitl trifft bei nächster Oilers-Pleite - Seider stark

Do, 10.02.2022, 09.49 Uhr

Die Edmonton Oilers haben trotz eines Treffers von Leon Draisaitl die nächste deutliche Niederlage in der NHL kassiert. Moritz Seider präsentiert sich in seiner Debütsaison weiter in starker Form, so auch beim 6:3-Sieg mit den Detroit Red Wings bei den Philadelphia Flyers.