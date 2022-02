Nach Olympia: Snowboard-Superstar White beendet seine Karriere

Sa, 05.02.2022, 13.54 Uhr

Snowboard-Superstar Shaun White wird seine Karriere wie erwartet nach den Olympischen Winterspielen in Peking beenden. Zuvor strebt er im Falle einer erfolgreichen Qualifikation im Halfpipe-Finale am Freitag seinen vierten Olympiasieg an.