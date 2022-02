Wieder in der Spur: Zverev erreicht Viertelfinale von Montpellier

Fr, 04.02.2022, 09.46 Uhr

Alexander Zverev hat nach seiner Enttäuschung bei den Australian Open zügig wieder in die Spur gefunden. In seinem ersten Einzel nach dem Achtelfinal-Aus in Melbourne bezwang der Olympiasieger beim ATP-Turnier in Frankreich Mackenzie McDonald und steht im Viertelfinale.