Olympia-Karussell auf zugefrorenem See

Mi, 02.02.2022, 20.19 Uhr

Zeit, dass sich was dreht: Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat sich ein finnischer Erfinder eine besondere Motivationshilfe für die Athleten seines Landes ausgedacht: Aus einem zugefrorenen See fräste Janne Käpylehto mit Hilfe von olympischen und paralympischen Athleten rotierende Olympische Ringe ins Eis.