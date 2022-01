Olympia steht bevor: Die Fragen & Antworten zu den Winterspielen in Peking

Mo, 31.01.2022, 10.49 Uhr

Am 04. Februar starten in Peking die olympischen Winterspiele. Wer sind die Favoriten, welche Herausforderungen gibt es und warum steht das Austragungsland so scharf in der Kritik? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor den Spielen in Peking.