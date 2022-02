Newsblog - Die Olympischen Winterspiele starten

Es geht los! Vier Jahre nach den Winterspielen in Pyeongchang beginnen heute die XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking. Das Mega-Event startet mit der großen Eröffnungsfeier im Nationalstadion ab 13 Uhrl. Die ersten Wettbewerbe fanden statt.

Die Corona-Pandemie bleibt ein bestimmendes Thema der Olympischen Winterspiele in Peking. Auch das deutsche Team ist betroffen.

In unserem täglichen Olympia-Newsblog informieren wir Sie fortlaufend über alles Wichtige zu den Spielen in Peking.

Skispringerin Katharina Althaus in der Favoritenrolle

Katharina Althaus hat ihre Position als Mitfavoritin auf den Olympiasieg eindrucksvoll untermauert. Die 25-Jährige sprang im zweiten Training auf der Normalschanze in Zhangjiakou am Freitag 104,5 Meter weit und gewann damit den ersten Übungsdurchgang. „Mein Sprung heute war richtig, richtig gut. Ich hatte ein megagutes Gefühl“, sagte die Oberstdorferin bei strahlendem Sonnenschein und großer Kälte. Die Führende im Gesamtweltcup, Marita Kramer aus Österreich, kann wegen einer Corona-Infektion nicht antreten.

Weitere Infektionen im deutschen Team

Das deutsche Olympia-Team in Peking ist von sechs neuen Corona-Fällen betroffen. Ob unter den Infizierten auch weitere Sportler sind, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag zunächst nicht mit. Drei Teil-Mannschaften seien betroffen. Alle Infektionen seien bei der Einreise am Donnerstag festgestellt worden. Die Betroffenen seien symptomfrei und wurden vom Rest des Teams separiert. Zuvor war Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Sportler positiv getestet worden.

Gesamtzahl der Infektionen steigt auf über 300

Vor dem Beginn der Spiele sind weitere Beteiligte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, wurden bei 72.425 Corona-Tests am Vortag 21 Infizierte entdeckt. 14 der Infektionen wurden demnach bei Sportlern, Betreuern und anderen Olympia-Akkreditierten am Pekinger Flughafen bei der Anreise am gleichen Tag festgestellt. Die übrigen sieben Infizierten sind Personen in der Olympia-Blase, die schon zuvor angereist waren. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 308 gestiegen.

Eishockey-Spieler klagen über Trainingsbedingungen

Deutschlands Eishockey-Spieler müssen sich bei den Olympischen Winterspielen noch an die Eisbedingungen in Peking gewöhnen. Kapitän Moritz Müller klagte am Freitag nach dem ersten Training über die Qualität des Eises in der Trainingshalle. „Die Eisbedingungen heute waren nicht gut. Es war sehr nass. Die Scheiben sind eigentlich nur nach links und rechts gesprungen“, sagte der 35 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie. „Das sind die Bedingungen, mit denen alle zurecht kommen müssen. Aber ich sage nur, wie es ist.“

Rodler Johannes Ludwig mit Bestzeit im Training

Die deutschen Rodler gehen optimistisch in ihren Einzel-Wettbewerb an diesem Wochenende. Im Abschlusstraining am Freitag fuhr der Oberhofer Johannes Ludwig Bestzeit. Der Berchtesgadener Felix Loch fuhr im sechsten und letzten Trainingslauf die zweitbeste Zeit, nachdem er am Vortag die Bestzeit ins Eis zauberte.

Der Rodler Johannes Ludwig bei Oympia 2022. Foto: dpa

Kurios: Videobeweis beim Eishockey-Turnier der Frauen

Am Ende der Eishockey-Partie zwischen Finnland und den USA hatten die Schiedsrichterinnen einen korrekt erzielten Treffer der Finninnen 2:20 Minuten vor Schluss nicht gegeben - und diesen Irrtum erst nach dem Studium der Videobilder nach der Partie erkannt.

Als das Spiel bereits offiziell beendet war und die Mannschaften sich schon zum Handschlag auf dem Eis gegenüberstanden, entschieden die Unparteiischen, dass noch einmal zwei Minuten und 20 Sekunden nachgespielt werden müssten. Eine Wende gelang Finnland aber nicht mehr, es blieb beim 2:5.

Eishockey beim Olympia 2022: Die Finnin Nelli Laitinen (links) checkt Kendall Coyne Schofield aus den USA.

Corona bei Olympia: ARD-Moderator Antwerpes fällt aus

Sportschau-Moderator Michael Antwerpes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann deshalb nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking fliegen. Das teilte der Fernsehsender ARD am Donnerstagabend mit. Antwerpes war im Internationalen Broadcastcenter (IBC) in den Bergen als Hauptmoderator vorgesehen. Markus Othmer soll ihn ersetzen.

Antwerpes ist nach Claus Lufen, Hajo Seppelt und Lea Wagner bereits das vierte Mitglied aus dem ARD-Team, das von Corona betroffen ist. (dpa/sid)

