Kurz vor Olympia: Shorttrackerin Anna Seidel will Karriere wohl doch fortsetzen

Mi, 26.01.2022, 11.04 Uhr

Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel liebäugelt mit einer Fortsetzung der Karriere auch nach den Olympischen Winterspielen in Peking. Die 23-Jährige aus Dresden nimmt in China bereits zum dritten Mal an Winterspielen teil.