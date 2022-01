Nach Drama in Australien: Djokovic plant Comeback im Februar

Mi, 26.01.2022, 09.54 Uhr

Nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien peilt Tennisstar Novak Djokovic sein Comeback im Februar beim ATP-Turnier in Dubai an. Der Weltranglistenerste steht auf der Meldeliste für das 500er-Turnier in der Wüste.