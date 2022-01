NHL: Krise verschärft sich - 0:6-Klatsche für Draisaitl und die Oilers

Fr, 21.01.2022, 08.46 Uhr

Superstar Leon Draisaitl steckt mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter tief in der Krise. Die Oilers kassierten mit dem 0:6 gegen die Florida Panthers die siebte Niederlage in Serie.