Vorfreude auf den Afrika Cup in Kamerun wächst

Sa, 08.01.2022, 13.36 Uhr

Am 9. Januar startet in Kamerun der 33. Africa Cup. Beim Eröffnungspiel trifft der Gastgeber auf Burkina Faso. Bei den Menschen in der Hauptstadt Yaoundé wächst die Vorfreude auf das Turnier immer weiter, auch, wenn die Corona-Sorgen nicht abnehmen.