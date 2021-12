Rodgers schnappt sich Favres Touchdown-Rekord bei den Packers

So, 26.12.2021, 10.57 Uhr

Star-Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat mit seinem 443. Touchdown in der NFL den Franchise-Rekord von Football-Legende Brett Favre übertroffen. Dem Ausnahmespieler gelangen beim 24:22 gegen die Cleveland Browns am ersten Weihnachtstag drei erfolgreiche Würfe in die Endzone, er kommt nun auf insgesamt 445 Touchdowns in seiner Packers-Laufbahn.