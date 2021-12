Corona: NHL verlängert Weihnachtspause um einen Tag

Sa, 25.12.2021, 11.28 Uhr

Die NHL kehrt frühestens am Dienstag aus ihrer Weihnachtspause zurück. Das gab die beste Eishockey-Liga der Welt an Heiligabend bekannt. Die Verlängerung der Auszeit um einen Tag gebe die Möglichkeit, mehr Coronatests zu analysieren. 14 Spiele waren ursprünglich am Montag angesetzt gewesen. Damit sind im Saisonverlauf bislang 64 Spiele abgesagt worden.