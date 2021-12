Will sein Team zum Titel führen: Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes.

American Football Chiefs in Titelform in der NFL: 48:9 gegen Raiders

Kansas City. Die Kansas City Chiefs haben die Las Vegas Raiders in der NFL komplett überrannt und ihren Anspruch auf den Titel eindrucksvoll untermauert.

Das Football-Team um Quarterback Patrick Mahomes holte im Heimspiel ein 48:9. Schon nach elf Sekunden gingen die Chiefs in Führung, zur Halbzeit stand es 35:3. Der Erfolg im Duell mit dem AFC-West-Konkurrenten war bereits der sechste Sieg in Serie für den Super-Bowl-Sieger von 2020, nur die New England Patriots sind mit sieben Siegen noch länger ungeschlagen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Siege für Cleveland und New Orleans

Das US-Fernsehen zeigte große Teile das letzten Viertels nicht mehr live, sondern wechselte zur spannenderen Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Dort versuchten die Ravens vergeblich, ohne ihren Quarterback Lamar Jackson, der sich früh im zweiten Viertel am Knöchel verletzte, einen Rückstand aufzuholen und unterlagen 22:24. Wie schwer Jackson verletzt ist war zunächst unklar.

Die New Orleans Saints holten gegen die New York Jets ein 30:9 und verhinderten durch den Sieg, dass Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit einem Erfolg gegen die Buffalo Bills als erstes Team der Saison die Teilnahme an den Playoffs sicherstellen konnte.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-358485/2