Nagelsmann: Keine B-Elf gegen Barcelona - Kimmich "scharrt mit den Hufen"

Di, 07.12.2021, 18.05 Uhr

Cheftrainer Julian Nagelsmann von Bayern München will trotz des bereits feststehenden Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona nicht mit einer B-Elf antreten. Der an Corona erkrankte Joshua Kimmich könnte schon am Spieltag aus der Quarantäne entlassen werden, von einem Einsatz sieht Nagelsmann jedoch ab. Nationalspieler Joshua Kimmich kann sein Comeback für Bayern München nach langer Corona-Pause kaum erwarten. "Er scharrt natürlich mit seinen Hufen und ist mehr als gewillt, wieder auf dem Acker zu stehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann, "aber wir müssen vernünftig sein, um seine Gesundheit nicht zu gefährden."