US-Präsident Biden boykottiert Olympische Winterspiele in Peking

Mo, 06.12.2021, 21.38 Uhr

Joe Biden hat seine Drohung wahr gemacht: Der US-Präsident wird mit seiner Regierung den Olympischen Winterspiele in Peking fernbleiben. Diesen diplomatischen Boykott verkündete das Weiße Haus am Montag. US-Sportler dürfen aber an den Wettkämpfen teilnehmen.