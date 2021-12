Rot für Marius Sauß – die Hypothek ist letztlich zu groß

Wolfsburg. Die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini mussten eine Stunde lang in Unterzahl spielen – und unterlagen dem MTV Wolfenbüttel mit 2:3.

Die fragwürdige Rote Karte gegen Lupos Torwart Marius Sauß (2. v. li.) war am Ende spielentscheidend.

Es wurde nichts aus dem gewünschten Erfolgserlebnis zum Vorrundenabschluss der Fußball-Oberliga. Lupo Martini Wolfsburg musste sich vor heimischem Publikum dem MTV Wolfenbüttel mit 2:3 (0:1) geschlagen geben. Eine Niederlage ohne Folgen, aber nicht ohne Bedeutung.

Lupo musste aus unterschiedlichsten Gründen auf insgesamt 13 Spieler verzichten. Dennoch war das Team von Trainer Giampiero Buonocore die bessere Mannschaft, hätte „in der ersten halben Stunde zwei Tore machen müssen“, wie der Coach berichtete. Doch stattdessen kam es in Minute 31 zur letztlich wohl spielentscheidenden Szene.

Innenverteidiger Burak Hajdari wollte zu seinem Torwart und Kapitän Marius Sauß zurückspielen. Der Ball versprang auf dem tiefen Rasen, Hajdari bekam nicht genügend Druck in den Pass, Wolfenbüttels Stürmer kam vor dem herauseilenden Sauß an den Ball und schoss dem Torhüter, der im Stile eines Feldspielers den Schuss lediglich blocken wollte, gegen den angelegten Arm. Dass der Schiedsrichter auf Handspiel entschied, weil Sauß außerhalb des Strafraums gewesen war, ist vielleicht noch nachvollziehbar. Dass er aber dieses vermeintliche Handspiel mit der roten Karten sanktionierte, war indes nicht nachzuvollziehen. Buonocore: „Der Arm ist klar am Körper!“ Fynn Breit war neben Sauß der Leidtragende dieser Fehlentscheidung, denn er wurde für Ersatzkeeper Johannes Kohnert vom Platz genommen. „Das macht mich traurig und es tut mir leid für Fynn. Ich hatte aber taktisch keine andere Option.“

Kurz vor der Pause kassierte der Gastgeber auch noch das 0:1 (44.) – doch das beeindruckte die junge Wolfsburger Mannschaft nicht. Nach dem Seitenwechsel drehte die Buonocore-Elf durch Tore von Maxim Safronow (53.) und Timon Hallmann (62.) die Partie. Lupo zeigte „eine große Leidenschaft“, aber am Ende „war der Aufwand leider zu groß. Wir hatten nicht die Kraft und nicht die Erfahrung, das Ergebnis zu halten“. Auf dem tiefen Boden wurden die Beine der Hausherren schwer. So schlug Wolfenbüttel zurück (72., 77.) und ging letztlich als Sieger vom Platz. Der ersehnte Sprung unter die Top 5 blieb indes für den MTV aus, weil Arminia Hannover ebenfalls gewann. Daher hatte „das Spiel keine Relevanz“, wie Buonocore erklärte. Ganz ohne Bedeutung war die Partie allerdings nicht, denn mit Marcel Reim und Bosse Bente wurden zwei A-Jugendliche eingewechselt, die sich die Einsatzminuten „verdient hatten. „Es macht mich happy, so ein Zeichen zu setzen“, freute sich der Coach.

Lupo: Sauß – Dubiel, Dösemeci, Hajdari, Schlothauer – Breit (32. Kohnert), Rizzi – Chamorro – Grimaldi (65. Reim), Hallmann (63. Wöhner), Safronow (89. Bente).

Tore: 0:1 Degirmenci (44.), 1:1 Safronow (53.), 2:1 Hallmann (62.), 2:2 Kühle (72.), 2:3 Degirmenci (77.).

Rote Karte: Sauß (31., Lupo).

Das Pokalviertelfinale gegen Braunschweig ist abgesetzt

Eigentlich hätte Lupo am Samstag noch das Pokal-Viertelfinale gegen den Oberliga-Konkurrenten FT Braunschweig bestreiten sollen. „Braunschweig ist aber auf uns zugekommen und hat darum gebeten, das Spiel ins nächste Jahr zu verlegen. Dem haben wir zugestimmt“, erklärte Lupos Trainer, der für seine Mannschaft am Samstag direkt nach Abpfiff die Winterpause eingeläutet hatte. „Wir werden nicht mehr trainieren – auch um die Kontakte zu beschränken. Wir wollen kein Risiko eingehen.“

