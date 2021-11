Fan Zhendong gewinnt Finale bei Tischtennis-WM

Wang Chuqin (2.v.l.) und Fan Zhendong (l) nach dem Spiel gegen Patrick Franziska (2.v.r.) und Timo Boll am vergangenen Donnerstag.

Houston. Der Weltranglistenerste Fan Zhendong hat zum ersten Mal in seiner Karriere Einzel-Gold bei der Tischtennis-WM gewonnen. Der 24 Jahre alte Chinese gewann das Endspiel gegen den Timo-Boll-Bezwinger Truls Mörgardh am Montagabend in Houston klar 4:0 (11:6, 11:9, 11:7, 11:8).

Der erst 19 Jahre alte Schwede Möregardh hatte den gesundheitlich angeschlagenen Rekord-Europameister Timo Boll tags zuvor im Halbfinale 4:3 bezwungen.

Zhendong ist schon länger die Nummer eins der Weltrangliste, hatte in den wichtigsten Finals zuletzt aber das Nachsehen gegen Ausnahme-Athlet Ma Long. Sowohl das WM-Finale 2017 wie auch das Olympia-Finale im Sommer verlor er gegen seinen Landsmann, auf den China dieses Mal verzichtet hatte, um jüngere Spieler zu testen.

