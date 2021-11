WM-Qualifikation: DFB-Frauen gewinnen 8:0 gegen Türkei

Braunschweig. In der WM-Qualifikation haben die DFB-Fraune 8:0 gegen die Türkei gewonnen. Sie führen ihre Gruppe mit 15 Punkten vor dem Zweitplatzierten an.

Die deutschen Fußballerinnen haben auch ihr fünftes Qualifikationsspiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland gewonnen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte am Freitag in Braunschweig die Auswahl der Türkei mit 8:0 (3:0). Vor 2583 Zuschauern erzielten Lea Schüller (7., 11. und 67. Minute), Jule Brand (62.), Laura Freigang (74.), Sjoeke Nüsken (80.) und Klara Bühl (88.) die Tore für die Gastgeberinnen.

Das 1:0 nach nicht einmal einer Minute wurde als Eigentor von Kezban Tag und nicht zugunsten von Schüller gewertet. Sonst wäre der Stürmerin vom FC Bayern gleich zu Beginn ein Hattrick gelungen.

Die DFB-Auswahl schraubte damit ihr Torverhältnis auf 28:1. Sie führt die Gruppe H mit 15 Punkten vor Portugal (13) an. Am Dienstag (19.00 Uhr/ZDF-Livestream) kommt es in Faro zum Duell mit Portugal. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Endturnier 2023. Die Gruppenzweiten spielen in Playoffs um zwei weitere Plätze.

dpa

