Tischtennis Tischtennis-WM: In den USA geht es um mehr als nur Medaillen

Deutschlands Tischtennis-Altstar Timo Boll wird bei der WM in Houston an den Start gehen.

Essen/Houston. An diesem Dienstag startet die Tischtennis-WM in Houston. Die Deutschen hoffen auf Medaillen, der Sport auf Aufmerksamkeit in den USA.