Florian Wellbrock gewinnt Silber bei Kurzbahn-EM

Kasan. Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-EM in Kasan die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen.

Der 24-Jährige schwamm zum Abschluss der Titelkämpfe in Russland eine deutsche Rekordzeit von 7:27,99 Minuten und musste sich damit nur seinem Dauerkonkurrenten Gregorio Paltrinieri geschlagen geben, mit dem er sich ein packendes Duell lieferte. Der Italiener schlug nach 7:27,94 Minuten an. Damit stellte er eine europäische Bestmarke auf. Bronze ging an Sven Schwarz aus Hannover in 7:33,85 Minuten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Olympiasieger Wellbrock war es nach Gold über 1500 Meter die zweite Medaille bei der Europameisterschaft in Russland. Schwarz war in Wellbrocks Gold-Rennen Dritter geworden.

Kurz vor dem großen Finale von Wellbrock und Schwarz hatte Isabel Gose über 400 Meter Freistil ihre zweite Bronzemedaille der EM gewonnen. Dank Wellbrock, Gose und Schwarz fliegt das deutsche Team mit einmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze nach Hause.

© dpa-infocom, dpa:211107-99-904797/2