Bayern geschockt nach Debakel: "Zerpflückt von A bis Z"

Am Mittwoch fühlte es sich so an, als wollte der DFB-Pokal noch einmal mit Nachdruck beweisen, was er für ein wunderbarer Wettbewerb er sein kann.

Erst schlawinerte sich der Zweitligist Karlsruher SC in Leverkusen in die nächste Runde. Bayer schlittert dadurch in die Krise. Der gute Saisonstart hat anscheinend Probleme überdeckt.

Dann folgte der besondere Auftritt von Bochums Manuel Riemann. Der Torhüter verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Nicht irgendwie, sondern mit einer Mischung auf Kraft und Souveränität. Die Fans erlebten einen wilden Abend – mit einem emotionalen Ende. Es macht derzeit Spaß, den VfL im Herzen zu tragen.

Und schließlich überrollte Borussia Mönchengladbach den FC Bayern in einer denkwürdigen Partie, die in jedem Jahresrückblick zu finden sein wird. „Kann uns mal einer kneifen“, fragte der Klub in den Sozialen Medien, als die Mannschaft bereits 5:0 führte. Die Bayern verlieren selten, vorgeführt werden sie fast nie. Die 90 Minuten können schon jetzt als historisch eingestuft werden. Die Gladbacher dürfen diesen Triumph genießen. Sie sollten aus ihm Selbstvertrauen ziehen, denn ihre Hausaufgaben müssen sie natürlich in der Bundesliga erledigen. Dort enttäuschen sie bislang auf Platz zwölf.

FC Bayern taumelt in unruhige Zeiten

Der FC Bayern steht hingegen an der Tabellenspitze. Doch diese Pleite wird den Verein durchschütteln. Lucas Hernández’ mögliche Haft sorgte für Diskussionen, die Corona-Erkrankung von Trainer Julian Nagelsmann erschreckte, die Impf-Debatte rund um Nationalspieler Joshua Kimmich belastete. Jetzt blamierte sich der Rekordmeister. Auf die Bayern kommen unruhige Zeiten zu. Vergangene Saison flogen sie gegen Holstein Kiel aus dem Pokal. Nun werden sie diesen wunderbaren Wettbewerb erneut nicht gewinnen.