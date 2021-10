Portugals Ronaldo nun mit 115 Länderspiel-Toren

Faro. Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Tor-Rekord in Länderspielen weiter ausgebaut. Beim 5:0 (3:0) in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg erzielte der 36 Jahre alte Profi von Manchester United seine Länderspiel-Tore 113, 114 und 115.

Im Algarve-Stadion von Faro traf Ronaldo in der Anfangsphase seines 182. Länderspiels jeweils per Elfmeter und sorgte mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im September hatte Ronaldo die Rekordmarke von Ali Daei übertroffen. Der Iraner führte die Torjäger-Liste 15 Jahre lang mit 110 Treffern an.

Portugal liegt in Gruppe A mit 16 Punkten einen Zähler hinter Serbien, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als der Spitzenreiter. Die Serben gewannen mit 3:1 gegen Aserbaidschan.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-575214/2