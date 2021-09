Neuer U21-Coach Di Salvo: "Kein Grund, etwas zu ändern"

Fr, 24.09.2021, 14.24 Uhr

Voller Tatendrang geht Antonio Di Salvo seine neue Aufgabe als Cheftrainer der deutschen U21 an. Der Nachfolger von Stefan Kuntz tritt in große Fußstapfen, weiß aber auch, dass er selbst an den jüngsten Erfolgen schon beteiligt war. Zudem baut er auf die Unterstützung eines echten Trainer-Urgesteins.