"Demut, extrem opferbereit": Seoanes Extra-Lob für Wirtz

Fr, 24.09.2021, 14.14 Uhr

Vier Tore, vier Vorlagen in 291 Spielminuten: Florian Wirtz ist bei Bayer Leverkusen sensationell in die neue Saison gestartet. Bayer-Coach Gerardo Seoane lobte seinen Youngster vor dem Spiel gegen Mainz in den höchsten Tönen, wohlwissend dass auch noch Spiele kommen werden, wo Wirtz "weniger Einfluss auf die Tore" haben wird.