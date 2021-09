Roses Rückkehr nach Gladbach: "Freue mich auf eine Menge Leute"

Do, 23.09.2021, 13.18 Uhr

Brisantes Wiedersehen für BVB-Trainer Marco Rose beim Ex-Klub. Am Samstag gastiert die Borussia aus Dortmund bei der aus Mönchengladbach. Doch Rose freut sich und versucht, "die Geschichten, die daraus gemacht werden, für mich nicht aufkommen zu lassen. Anstoß in Gladbach ist am Samstag um 18:30 Uhr.