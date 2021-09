Auf Ballhöhe! Geschichten zum 5.Spieltag

Fr, 17.09.2021, 07.32 Uhr

Spieltag 5 in der Bundesliga am Ende der ersten vollen Europapokal-Woche. Dabei peilt Robert Lewandowski die nächste Bestmarke an. Außerdem kehren sein Teamkollege Leon Goretzka und auch Frankfurt-Coach Oliver Glasner an alte Wirkungsstätten zurück. Den kriselnden Leipzigern droht derweil ein Negativrekord. Die Geschichten zum Spieltag.