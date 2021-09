Emma Raducanu: Das ist die neue Tennis-Queen

So, 12.09.2021, 15.38 Uhr

Aus dem Nichts zur neuen Tennis-Queen. Emma Raducanus sensationeller Triumph bei den US Open versetzt die Briten in Euphorie. Zuvor war der Senkrechtstarterin etwas gelungen, auf das die britischen Sportfans 44 lange Jahre warten mussten - der erste Grand-Slam-Sieg bei den Frauen seit Virginia Wade 1977 in Wimbledon.