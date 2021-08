Die Japanerin Naomi Osaka gewann in New York ihr Auftaktmatch.

US Open Naomi Osaka gewinnt Auftaktmatch in New York souverän

New York. Tennis-Superstar Naomi Osaka hat ihr Auftaktmatch bei den US Open gegen die Tschechin Marie Bouzkova gewonnen.

Die Titelverteidigerin siegte in New York in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 gegen die 87. der Weltrangliste. Dabei hatte Osaka gerade zu Beginn mehrere Breakbälle abzuwehren, konnte die entscheidenden Punkte aber für sich verbuchen und gewann im zweiten Satz an Sicherheit.

Für die 23-Jährige sind es die sechsten US Open - vor 2020 gewann sie den Grand Slam in New York auch 2018 in einem historischen Triumph als erste Japanerin. In diesem Jahr ist sie auf drei gesetzt - hinter der Weltranglistenersten Ashleigh Barty aus Australien und Aryna Sabalenka aus Belarus.

In einem intensiven Auftaktmatch zwang Tennis-Altstar Andy Murray den Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas bei den US Open in den fünften Satz. Nach fast fünf Stunden allerdings besiegte der 23-jährige Grieche den Schotten (34) mit 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6 und 4:6. Tsitsipas ist bei den US Open noch nie über die dritte Runde hinausgekommen, ist aber nach Favorit Novak Djokovic aus Serbien und dem Russen Daniil Medwedew auf drei gesetzt - der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev folgt auf vier. Tsitsipas trifft in der zweiten Runde auf Adrian Mannarino aus Frankreich.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-30593/3