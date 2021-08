Deutschland Tour: Wie Frankreich dem deutschen Radsport helfen will

Vor den Fahrstühlen prangt ein Schild mit einem Hinweis, der Mut macht: „Personen im Rollstuhl können jeden dieser Aufzüge nutzen.“ Auch beim Eingangstor fiel schon auf, wie glatt und ebenerdig der Steinboden ist, der ins Abgeordnetenhaus führt. Und die Sicherheitsschranken, die sich nur mit einer Akkreditierung passieren lassen, sind breit genug für jede Art von Rollstuhl. Im japanischen Oberhaus, so scheint es beim ersten Eindruck, kann jede Person Politik machen.

Im siebten Stock reicht Takanori Yokosawa die Faust zum Gruß. „Sie sind Sie gut nach oben gekommen?“, fragt er sichtbar durch die Maske lächelnd und antwortet kurz darauf beinahe selbst: „Über die letzten Jahre sind wir hier schon viel besser geworden!“ Takanori Yokosawa, seit 2019 Abgeordneter für die linksliberale Verfassungsdemokratische Partei, die stärkste Oppositionskraft, ist einer von drei Rollstuhlfahrern in der japanischen Parlamentskammer. So viele gab es in der Politik des ostasiatischen Landes noch nie. Schon dies bedeutet Besserwerden.

„Schlechter als andere reiche Länder“

„Für uns wurden die Gebäude umgebaut. Im Plenarsaal ist jetzt eine Rampe, damit wir für unsere Reden besser ans Podium kommen.“ An den festen Plätzen für die Abgeordneten sind Stromzuflüsse installiert worden, damit Elektrorollstühle laden können. Zugängliche Toiletten und Kantinen sind mittlerweile Standard. Aber Takanori Yokosawa, dessen Krawatte und Sakko perfekt auf seinem kräftigen Oberkörper sitzen, ist nicht zufrieden. „Ich glaube, wenn es um Barrierefreiheit insgesamt geht, sind wir immer noch schlechter als andere reiche Länder. Hoffentlich ändert sich etwas durch die Paralympics.“ Diese Stadt habe es nötig, sagt Yokosawa. Nein, sie habe es verdient.

Nirgends auf der Welt leben in einem Ballungsraum so viele Menschen wie in der Region um Japans Hauptstadt. In Tokio selbst wohnen rund zwölf Millionen. Durch diverse angrenzende Großstädte, von denen Yokohama, Saitama und Kawasaki nur die größten sind, zählt die Metropolregion insgesamt in etwa 36 Millionen Einwohner. So dürften hier auch weltweit die meisten Menschen mit einer Behinderung leben. Entsprechend dem vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) geschätzten allgemeinen Bevölkerungsanteil von 15 Prozent müsste der Großraum Tokio 5,4 Millionen Menschen mit einer Behinderung zählen. Mehr als Hamburg, München und Wien zusammen.

Tokio soll lebenswerteste Stadt der Welt werden

Und dieser riesigen Bevölkerung ist viel versprochen worden. Als Tokio im Spätsommer 2013 das Austragungsrecht für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 gewann, kündigten die erfolgreichen Bewerber an, Japans Hauptstadt werde die „lebenswerteste Stadt der Welt“, ein Vorbild für andere Metropolen. In internationalen Vergleichen der Lebensqualität schneidet Tokio schon länger gut ab. Aber wie sieht es nun für jene Menschen aus, die zwei Wochen nach Ende der Olympischen Spiele mit den Paralympics in den Mittelpunkt rücken sollen – Menschen einer mit Behinderung?

Wer zum ersten Mal durch Tokio spaziert, ist oft überrascht und beeindruckt. Praktisch überall finden sich auf Gehwegen Blindenstreifen, an denen sich Personen mit einer Sehbehinderung durch die Stadt navigieren können. Und vergleicht man das U-Bahnnetzwerk mit London, New York, Mexiko-Stadt oder anderen Weltstädten, steht Tokio tatsächlich besser da. „Vor allem in den letzten Jahren sind viel mehr Aufzüge in die U-Bahnstationen gebaut worden. Auch Rampen gibt es jetzt mehr“, sagt Takanori Yokosawa in seinem Büro.

In Restaurants als Rollstuhlfahrer abgewiesen

Aber dies sei nur die „harte Infrastruktur“, betont der Abgeordnete. „Bei den Themen, die sich nicht einfach installieren lassen, sieht es schlechter aus. In Restaurants lassen sie mich manchmal nicht rein, weil ich im Rollstuhl sitze. Man wird einfach abgewiesen. Auch in Onsen-Bädern passiert mir das.“ Anders als in der EU gibt es in Japan kein Anti-Diskriminierungsgesetz, das solche Ungleichbehandlungen verbieten würde. „Viele Menschen sind unsicher, wie sie mit Leuten mit einer Behinderung umgehen sollen. Und dann meiden sie Peinlichkeiten einfach durch Verschlossenheit.“

Takanori Yokosawa ist einer, der vergleichen kann. Der 49-jährige war 2010 in Vancouver paralympischer Athlet im Skifahren. Als Sportler hat er mehrere Regionen der Welt besucht, durch seine Tätigkeit als Politiker steht er mit Volksvertretern anderer Länder in Kontakt. Denkt er an Japans Anstrengungen, eine inklusive Gesellschaft zu werden, kann er seine Enttäuschung nicht verbergen: „So viele Richtlinien wurden festgeschrieben. Das Bildungssystem sollte für alle Kinder gleichermaßen zugänglich sein. Im Sport sollte es keine Barrieren geben. Aber das ist alles noch nicht Realität. Und als Begründung heißt es immer, es fehle an Geld. Ich glaube, es fehlt auch an Willen.“

In Rio holte Japan keine einzige Goldmedaille

So ähnlich lässt sich wohl auch das bisher schwache Abschneiden Japans bei Paralympischen Spielen erklären. Im historischen olympischen Medaillenspiegel belegt das Land Platz zehn, bei den Paralympics aber nur Rang 17. Vor fünf Jahren in Rio holte Japan keine einzige Goldmedaille und landete im Nationenvergleich gar in der unteren Hälfte, noch hinter mehreren Entwicklungsländern, die gerade im Behindertensport, wo es häufiger an teurer Ausrüstung fehlt, tendenziell schwächer abschneiden. Woran liegt das?

Der Soziologe und Experte für paralympischen Sport Ian Brittain glaubt einen Zusammenhang mit der Wertschätzung für Menschen mit Behinderung generell zu erkennen. In einem Forschungsartikel aus dem Jahr 2006 stellte der Professor der Coventry University die These auf, dass Teilnahme und Erfolge bei den Paralympics ein Indikator für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes seien, insbesondere in Sachen Inklusion aller Mitglieder der Gesellschaft. Japan wäre demnach noch nicht sonderlich weit.

Ungleichbehandlung an Schulen und auf der Arbeit

Hanno Jentzsch würde dem kaum widersprechen, sieht aber auch Fortschritte. In einem Videogespräche sagt der Japanologe der Universität Wien, der bis vor kurzem in Tokio lebte: „Der Ableism ist in Japan noch immer sehr stark ausgeprägt.“ Der Begriff beschreibt die soziale Bewertung von Menschen nach ihren Fähigkeiten, was Personen mit einer Behinderung tendenziell diskriminiert. „Man klammert sich in Japan häufig an einem bestimmten Standard fest, sieht diesen dann als ‚normal.‘ Auch beim Thema Behinderung wird oft unterschieden zwischen ‚normalen‘ und ‚behinderten Personen.‘“

Jentzsch beobachtet dies zum Beispiel in Schulen oder am Arbeitsplatz, wo ein Mangel an Flexibilität im Umgang mit anderen Verhaltensweisen die Inklusion von Menschen mit Behinderungen erschwere. Statistiken vom Büro des Abgeordneten Takanori Yokosawa zeigen zudem, dass in diversen Gegenden Japans nur rund zwei Prozent der Arbeitskräfte eine Behinderung haben. Der Großteil bleibt demnach faktisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. „Der Gedanke der Inklusion verbreitet sich erst in den letzten Jahren, also mit etwas Verspätung im Vergleich zu westlichen Ländern. Aber die Idee ist angekommen. Die Umsetzung dauert nur etwas länger.“

Und vermutlich ist der Startpunkt Japans auch ein anderer. Erst im Jahr 2019 verabschiedete die Regierung ein Gesetz, durch das der Staat Entschädigung an bis zu 25.000 Menschen zahlen muss, die zwischen 1948 und 1996 aufgrund einer intellektuellen Behinderung sterilisiert worden waren. Die Verantwortlichen hatten noch Ende der 1990er Jahre argumentiert, dass dieses Verhalten rechtskonform gewesen sei, was auch zutraf. Reue stand allerdings lange Zeit kaum im Vordergrund.

Gedanke der Diversität zählte lange wenig

Ähnlich wie bis zur Entscheidung, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele nach Tokio kommen würden, der Gedanke der Diversität eher wenig zählte. Im ostasiatischen Land hat lange Zeit das Narrativ vorgeherrscht, man sei eine homogene Gesellschaft, in der sich die meisten Mitglieder ähnlich seien. Auf diese Weise werden von Konservativen bis heute gerne die geringe Kriminalitätsrate oder der relativ gute soziale Zusammenhalt in Gemeinden erklärt. Aber so wurden lange Zeit eben auch diejenigen vernachlässtig, die täglich vor besonderen Herausforderungen stehen.

Hiroyoshi Shinohara merkt das heute noch, wo die pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Spiele von „Tokyo 2020“ samt ihrem offiziellen Motto „Unity in Diversity“ (Deutsch: Einheit in Vielfalt) längst den japanischen Sommer dominieren. „Ich bin sauer auf die Regierung“, sagt der 60-jährige. Shinohara ist der Vorsitzende der NGO „Kurumaisu shakai wo kangaeru kai“, was sich auf Deutsch übersetzt mit: Vereinigung für eine Gesellschaft, die Rollstuhlfahrer beachtet. Ist der Leitspruch im Namen Realität geworden? „Leider noch nicht“, entgegnet Shinohara per Email.

Spontane Mobilität bleibt für Menschen mit Behinderung unrealistisch

Eigentlich wollte der Mann, der nach Hirnblutungen seit 2015 im Rollstuhl sitzt, auf einer Tour durch Tokio zeigen, woran es noch hapert. Doch die explosionsartigen Fallzahlen in der Pandemie lassen ihn nun davor zurückschrecken, seine Wohnung im Westen Tokios zu verlassen. Deshalb hat er Tipps gegeben, was man sich ansehen solle, um die Lage für mobilitätseingeschränkte Personen zu verstehen. „Das Bahnfahren ist auf einigen Linien viel besser geworden“, schreibt Shinohara. Aber seine Reise genau planen – in puncto Ausgänge, Aufzüge und Umsteigemöglichkeiten – müsse man trotzdem. Spontane Mobilität bleibt unrealistisch. Schon weil auch diverse Gebäude nicht barrierefrei sind.

Und dort, wo die Infrastruktur gut ist, machen nicht selten Mitmenschen die theoretische Barrierefreiheit zunichte. „Auf Toiletten, die für alle zugänglich sind, ziehen sich Personen oft um und besetzen damit die Räume, die eigentlich für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind.“ Bei einer U-Bahn- und Busfahrt durch Tokio fallen auch bei der „harten Infrastruktur“, wie es Takanori Yokosawa genannt hat, schnell Grenzen auf. An den Bushaltestellen sind die Fahrpläne so hoch aufgehängt, dass man sie aus dem Rollstuhl nicht erkennen kann. Und meistens fehlt eine Überdachung. „Wir müssen dann im Regen warten.“

Gastgeber hat seinen Plan nicht bis zum Ende gedacht

Nicht selten muss man auch länger warten. Denn nicht jeder Busfahrer hat offenbar Lust, beim Anhalten die für das Einsteigen der Rollstuhlfahrer nötigen Rampe auszuklappen. Die Fahrer müssten sich schließlich erklären, wenn sie die Fahrpläne nicht pünktlich einhalten. „Es gibt hier noch sehr viele strukturelle Probleme“, hat der Abgeordnete Takanori Yokosawa gesagt. Er meinte den Umgang des paralympischen Gastgeberlandes mit dem Parasport, die gesetzlichen Bestimmungen, aber auch deren konkreten Umsetzungen.

Die Organisatoren von „Tokyo 2020“ haben auf Anfrage erklärt, über eineinhalb Jahre lang gemeinsam mit Betroffenen, Experten und Politikern geplant zu haben, wie man eine inklusive Stadt bauen könnte. Ganz bis zum Ende gedacht haben sie noch nicht.