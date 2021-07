Mourinho in Rom vorgestellt: "Titel werden kommen"

Do, 08.07.2021, 22.50 Uhr

Star-Trainer Jose Mourinho ist am Donnerstag beim italienischen Traditionsklub AS Rom offiziell vorgestellt worden. "The Special One" sprach auf der Pressekonferenz über Titel und sorgte anschließend für einen kuriosen Moment.