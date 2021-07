Fußball-EM Wie Englands Torhüter in wichtigen Momenten daneben griffen

In wichtigen Partien zeigten Englands Torhüter immer wieder Schwächen oder griffen gar daneben. Auch die Kepper David James (links) und David Seaman reihten sich ein.

Essen. Was hätten die Three Lions in manchen Jahren erreichen können - hätten sie einen zuverlässigen Schlussmann gehabt. Ein Blick zurück.