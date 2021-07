Wimbledon: Kerber schlägt "Wunderkind" Gauff souverän

Mo, 05.07.2021, 18.31 Uhr

Angelique Kerber ist souverän in das Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Die deutsche Nr. 1 setzte sich im Duell gegen die 17-jährige Cori Gauff in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 durch. In der nächsten Runde wartet die Tschechin Karolina Muchová.