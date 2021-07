BVB-Boss Watzke will volle Stadien: "Wo ist das Problem?

Do, 01.07.2021, 17.56 Uhr

Borussia Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke plädiert dafür, in der neuen Saison wieder Zuschauer in größerem Umfang in die Stadien zu lassen. Watzke bezog klar Position, warnte vor Panikmache und wies auf ein anderes Problem hin: "Was ist, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen?"