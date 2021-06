Sancho-Transfer vom BVB zu Manchester United perfekt

Dortmund. Der Wechsel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" perfekt.

Demnach zahlt der englische Fußball-Rekordmeister 85 Millionen Euro für den Flügelstürmer an Borussia Dortmund, mit Bonuszahlungen soll die Ablöse in den nächsten Jahren auf bis zu 95 Millionen Euro ansteigen. Lediglich die Unterschriften fehlen noch, um den Wechsel offiziell zu machen. Das könnte am Donnerstag der Fall sein, hieß es.

Der englische Nationalspieler, der bei der EM bisher nur zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz kam, erhält demnach einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026. Mit United soll sich Sancho schon länger einig gewesen sein. Sancho, der 2017 für etwa 7,5 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund wechselte, hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 in Dortmund. Als möglicher Nachfolger wird der Niederländer Donyell Malen (22) von der PSV Eindhoven gehandelt.

Zuletzt ging es um die Höhe der Ablösesumme. Erste Offerten der Briten für Sancho, die unter 80 Millionen Euro gelegen haben sollen, lehnte der BVB ab. In der Bundesliga gelangen Sancho in 104 Spielen 38 Treffer, dazu gab er 51 Torvorlagen.

Sancho wäre damit der zweitteuerste Transfer der Dortmunder Vereinsgeschichte hinter Ousmane Dembélé (24). Der Franzose wechselte 2017 für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona, durch Bonuszahlungen soll die Ablöse inzwischen laut "Bild" auf 135 Millionen Euro angestiegen sein.

