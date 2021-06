Ex-Weltmeister Großkreutz nimmt bei RTL-Olympia-Show teil

Mo, 28.06.2021, 13.14 Uhr

2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz nimmt in der Sommerpause an der TV-Show "Die RTL Sommerspiele" teil. Über 30 Prominente messen sich dabei in 14 olympischen Disziplinen.