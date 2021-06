DFB: England - und dann? Das wären die möglichen Gegner

Leroy Sané wird gewiss nicht an die Verteilung der Paarungen im EM-Achtelfinale gedacht haben, als er im letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ungarn in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball nach vorn trieb. Mit einem simplen Querpass hätte er das 3:2 einleiten müssen, das Deutschland den Gruppensieg und ein vermeintlich einfaches Achtelfinal-Spiel gegen die Schweiz beschert hätte. Doch Sané verdaddelte den Pass, es blieb beim 2:2 und das DFB-Team tritt nun in Wembley gegen England (Dienstag, 18 Uhr/ARD) an. Klingt schwer. Doch wie schlimm ist das wirklich?

DFB-Team: Im möglichen Viertelfinale gegen Schweden oder Ukraine

Ein Blick auf den EM-Spielplan verrät: Sollte Deutschland England bezwingen können und ins Viertelfinale einziehen, wäre Sanés Fehler gar nicht so schlimm.

Gegner wäre am Samstag, 3. Juli, um 21 Uhr im Olympiastadion Rom der Sieger der Partie zwischen Schweden und der Ukraine. Beide Gegner haben in der Vorrunde keine Bäume ausgerissen. Schweden gewann zwar die Gruppe E und trotzte Spanien, einem der drei Top-Favoriten, ein 0:0 ab, besiegte aber die Außenseiter Slowakei (1:0) und Polen (3:2) nur hauchdünn. Der mit dem Gruppensieg verbundene Sieg gegen Polen gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit, als der Gegner seine Abwehr komplett entblößt hatte. Die Ukraine wurde Dritter der Gruppe C, besiegte nur Nordmazedonien mit 2:1. Die Spiele gegen die Niederlande (2:3) und Österreich (0:1) gingen verloren.

Auch im Halbfinale würde eine auf dem Papier machbare Aufgabe auf die deutsche Mannschaft warten. Es ging gegen den Sieger der Viertelfinal-Partie Tschechien gegen Dänemark. Tschechien hatte am Sonntag überraschend die Niederlande aus dem Turnier geworfen. Die Mannschaft von Trainer Jaroslav Silhavy setzte sich in Budapest gegen das Oranje-Team mit 2:0 (0:0) durch und steht erstmals seit 2012 im Viertelfinale. Die Tore erzielten Tomas Holes von Slavia Prag (68. Minute) und der Leverkusener Patrik Schick (80.) mit seinem vierten Turniertreffer. Die Tschechen kämpfen nun Samstag in Baku gegen Dänemark um den Einzug ins Halbfinale.

EM 2021: Neuauflage von EM-Finale 1996?

Sollten sich die Tschechen gegen die Dänen durchsetzen und Deutschland die nächsten zwei Spiele gewinnen, könnte es zu einer Neuauflage des EM-Endspiels von 1996 kommen. Damals setzte sich Deutschland in einer dramatischen Partie gegen die Tschechen durch. Oliver Bierhoff schoss das Golden Goal zum 2:1 in der Verlängerung und machte das DFB-Team zum Europameister. Deutlich schlechtere Erinnerungen hat Deutschland an Dänemark. Vier Jahre zuvor ging das EM-Finale 1992 gegen die Dänen mit 0:2 verloren.

Erst im Endspiel "droht" Deutschland wieder ein Top-Favorit: Belgien, Spanien und Weltmeister Frankreich befinden sich in der anderen Hälfte des Spielplans. Sie wären schon vor dem Halbfinale die DFB-Gegner gewesen, wenn Sané getroffen hätte.

Das Finale steigt am Sonntag, 11. Juli, um 21 Uhr in London. (aer)

