Formel 1: Fragen & Antworten zum GP der Steiermark

Do, 24.06.2021, 19.54 Uhr

Den Großen Preis der Steiermark geht Max Verstappen in seinem Red Bull erstmals als WM-Favorit an. Beim ersten von zwei Rennen in Spielberg läuft es erneut auf ein spannendes Duell mit Dauer-Champion Lewis Hamilton hinaus. Aber auch Sebastian Vettel darf hoffen.