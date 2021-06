EM-Spiel Deutschland-Ungarn: Deutsche Stadien in Regenbogenfarben

Do, 24.06.2021, 08.46 Uhr

Zum letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn haben zahlreiche Fußballstadien in Deutschland in Regenbogenfarben geleuchtet. Hintergrund ist ein umstrittenes Homosexuellen-Gesetz der ungarischen Regierung und das Verbot der Uefa, das Stadion am Austragungsort München in Regenbogenfarben zu illuminieren.