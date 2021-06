EM 2021 Die EM beginnt am Freitag - ein Turnier voller Konflikte

Haaland, Ibrahimovic und Co.: Diese Stars fehlen bei der EM

Essen. Die EM in elf Ländern soll den Kontinent vereinen - doch es schimmern Probleme durch. Selten steckte in einem Sportereignis so viel Politik.