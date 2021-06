Olympia: Australiens Softballerinnen als erstes Team angekommen

Di, 01.06.2021, 10.51 Uhr

Die australischen Softballerinnen sind am Dienstagmorgen als erste internationale Mannschaft im Vorfeld der Olympische Spiele in Tokio eingetroffen. Zunächst geht es für das Team in ein Trainingslager, in dem strenge Regeln gelten.