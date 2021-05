Basketball-Bundesliga Klarer Sieg gegen Bamberg: Ludwigsburg in BBL-Halbfinale

Ludwigsburg. Die MHP Riesen Ludwigsburg komplettieren das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga.

Der Erstplatzierte der Hauptrunde gewann am Donnerstag im Entscheidungsspiel der Best-of-Five-Serie deutlich mit 95:73 gegen den früheren Serienchampion Brose Bamberg.

In der Runde der letzten Vier bekommen es die Ludwigsburger nun mit dem FC Bayern München zu tun, der sich in vier Partien gegen die Hakro Merlins Crailsheim durchgesetzt hatte. Im zweiten Halbfinale stehen sich Alba Berlin und ratiopharm Ulm gegenüber.

Nachdem die Bamberger nach zwei Auftaktniederlagen mit zwei Heimsiegen zunächst ausgeglichen hatten, waren sie in Spiel fünf in allen Belangen unterlegen. Die Fehlerquote der Gäste war zu hoch, so dass das Saisonende frühzeitig besiegelt war. Schon nach 30 Minuten führten die Baden-Württemberger deutlich mit 76:52 und auch im Schlussabschnitt ließen sie nicht nach.

Zwar stellte Bamberg in Bennet Hundt und Christian Sengfelder (jeweils 19 Punkte) die besten Werfer, doch gegen die Ausgeglichenheit und die Reboundstärke des Favoriten reichten ihre Leistungen nicht aus. Bei Ludwigsburg erzielten nur zwei Akteure keine Punkte.

