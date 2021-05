Dramatisches Zweitliga-Finale: Bochum und Fürth steigen auf

So, 23.05.2021, 17.34 Uhr

Großer Jubel in Bochum und Fürth: Der VfL hat sich als Zweitligameister nach elf Jahren die langersehnte Rückkehr in die Bundesliga gesichert. Begleitet wird der Traditionsklub von Greuther Fürth, das am dramatischen letzten Spieltag Holstein Kiel noch hinter sich ließ.