351.000 Unterschriften: Anti-Olympia-Petition in Tokio

Fr, 14.05.2021, 11.34 Uhr

Olympiagegner haben eine Petition gegen die Austragung der Sommerspiele in Tokio an Gouverneurin Yuriko Koike übergeben. Das Schreiben wurde von rund 351.000 Menschen unterzeichnet. Trotz des öffentlichen Gegenwindes und des Corona-Notstandes hält das IOC aber weiter an den Spielen fest.