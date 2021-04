Ist nach seiner Verletzungpause zurück in Bayerns Startelf: Torjäger Robert Lewandowski.

FC Bayern mit Top-Torjäger Lewandowski in Mainz

Mainz. Robert Lewandowski gibt nach rund vierwöchiger Verletzungspause im Gastspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 sein Comeback in der Fußball-Bundesliga.

Der Top-Torjäger steht in der Partie erstmals seit dem 20. März beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart wieder in der Startelf des Rekordmeisters, der mit einem Sieg vorzeitig den 31. Titel perfekt machen kann. Lewandowski hatte sich Ende März in der WM-Qualifikation mit Polen eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

"Er ist gut drauf und schon ganz gut in Form", sagte Trainer Hansi Flick kurz vor der Partie bei Sky. Nicht dabei ist Defensivspieler Lucas Hernandez, der wegen einer Entzündung am Zeh ausfällt. Gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen Leverkusen veränderte Flick seine Anfangsformation auf drei Positionen. Neben Lewandowski sind auch die Nationalspieler Leon Goretzka und Leroy Sané von Beginn an dabei.

