Wolf motiviert für Hoffenheim: "Wollen richtig Gas geben"

So, 11.04.2021, 16.05 Uhr

Leih-Trainer Hannes Wolf will nach seinem erfolgreichen Debüt mit Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel am Montag bei der TSG Hoffenheim nachlegen. Zudem äußerte Wolf eine klare Meinung zum letzten Montagabendspiel in der Bundesliga.