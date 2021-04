Nach Quarantäne: Wolfsburgerinnen verlassen DFB-Trainingscamp

Die vier in Corona-Quarantäne befindlichen Fußball-NationalspielerinnenFelicitas Rauch, Sara Doorsoun, Lena Oberdorf und Svenja Huth verlassen jeweils getrennt das Trainingscamp der DFB-Auswahl in Frankfurt/Main und kehren nach Wolfsburg zurück. Das gab der Verband am Sonntag bekannt. Demnach bringen Shuttle-Fahrzeuge am Sonntag Doorsoun und Huth nach Hause, erst am Montag folgen aus logistischen Gründen die weiterhin symptomfreie Rauch und Oberdorf. Zuvor werden alle noch einmal einem PCR-Test unterzogen.

Nachdem bei Rauch am Freitag ein PCR-Test positiv ausgefallen war und die drei anderen Spielerinnen als enge Kontaktpersonen ermittelt wurden, musste das Quartett in Quarantäne und konnte beim Länderspiel gegen Australien (5:2) nicht auflaufen. Durch die vom Gesundheitsamt verordnete Isolation verpassen die vier Nationalspielerinnen auch die Partie gegen Norwegen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF). dpa